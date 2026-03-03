В Израиле зафиксировали пуски снарядов со стороны Ливана

ЦАХАЛ сообщил о запуске снарядов по Израилю со стороны Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о пуске снарядов из Ливана по территории страны.

«После того, как в северной и центральной частях Израиля зазвучали сирены, были обнаружены несколько снарядов, прилетевших со стороны Ливана на израильскую территорию. Большая часть снарядов была перехвачена, еще один упал на открытой местности», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения шиитского движения «Хезболла».

3 марта представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран продолжит наносить целенаправленные удары в ответ на атаки США и Израиля. Также в Тегеране объявили о планах прервать поставки ближневосточной нефти, сжигая корабли в Ормузском проливе и уничтожая трубопроводы. На фоне этих заявлений Дональд Трамп отказался от возобновления переговоров с Ираном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе спрогнозировали скорый дефицит боеприпасов у США и Израиля.