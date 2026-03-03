СМИ сообщили, что ОАЭ могут ударить по иранским объектам

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность нанесения ударов по ракетным объектам Ирана для прекращения атак на страну. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, власти страны обсуждают военные действия против Тегерана после того, как с начала военного конфликта ОАЭ «пережили 186 ракетных и 812 беспилотных атак», что является «самым высоким показателем среди стран Персидского залива».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее порт Фуджейра в ОАЭ загорелся после удара дрона.