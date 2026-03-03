Размер шрифта
Герой России рассказал о смене тактики боевых действий РФ на СВО

Герой России Хайрудинов заявил, что с 2022 года Россия сменила тактику на СВО
Inna Varenytsia/Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) с 2022 года изменилась интенсивность применения войск. Об этом рассказал ТАСС Герой России Сергей Хайрудинов.

По его словам, если раньше на СВО чаще всего применяли тяжелую технику, а большая часть боев была в городской застройке, то сейчас противнику наносятся поражения при помощи БПЛА и ракет.

«В 2022 году больше было применения танков, артиллерии, стрелковые бои, бои в городской застройке», — рассказал он.

Сейчас же пришло понимание, что нанести существенное поражение противнику можно при помощи беспилотных средств.

Такие же изменения наблюдаются и у Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил Хайрудинов.

До этого президент России Владимир Путин поручил организовать систему подготовки и переподготовки специалистов в области беспилотных систем. Он отметил, что ответственные лица при создании системы должны обратить внимание и на корректировку уже существующих образовательных стандартов и программ, и на разработку новых стандартов.

В конце января министерство обороны России сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). Желающие могут заключить контракт с Минобороны сроком от одного года.

Ранее Путин заявил, что в отдельных сегментах российские БПЛА являются самыми передовыми в мире.

 
