Пожар произошел в эмирате Эль-Фуджейра после атаки БПЛА

Беспилотник атаковал нефтепромышленный район в Эль-Фуджейра (эмират, расположенный в восточной части Аравийского полуострова и входящий в состав ОАЭ), в результате удара начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба эмирата в соцсети Х.

«Власти эмирата Фуджейра отреагировали на пожар, вспыхнувший сегодня утром в нефтепромышленной зоне Фуджара (FOIZ) в результате падения обломков после успешного перехвата беспилотника системами ПВО», — говорится в сообщении.

Там добавили, что пожар взят под контроль, «нормальная работа в этом районе возобновлена». Есть ли пострадавшие, не уточняется.

ОАЭ переживают последствия ответных ракетных и беспилотных ударов Ирана, последовавших за атаками США и Израиля на Исламскую Республику. Иранские удары затронули аэропорты, порты и жилые районы по всей стране и в регионе Персидского залива.

1 марта иранский беспилотник влетел в многоэтажный жилой дом в Дубае. В одной из квартир оказались повреждены остекление, предметы интерьера и мебель. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Иране рассказали, кто стоит за атакой на нефтяной объект в Саудовской Аравии.