Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Норвежские истребители сопроводили «Русских витязей» над Баренцевым морем

MWM: истребители ВВС Норвегии F-35A сопроводили Су-35 из группы «Русские витязи»
РИА «Новости»/Lockheed Martin

Норвежские истребители пятого поколения F-35A сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

По его данным, Ту-95МС летели в сопровождении истребителей четвертого поколения Су-35 из пилотажной группы «Русские витязи».

Издание отмечает, что Су-35, входящие в состав «Русских витязей», как правило, используются для демонстрационных полетов на авиасалонах и военных парадах, а не для сопровождения стратегической авиации.

В январе издание писало, что российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам, в ходе боев на территории Украины. Журналисты отметили, что истребителям, находящимся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), приходится летать на минимальных высотах за линией фронта, иначе воздушные судна могут стать целью российского самолета. По данным MWM, что Су-35 уничтожили в воздушных схватках больше целей, чем любой другой российский истребитель.

Ранее Индия не согласилась на сделку с Россией по истребителю Су-35 из-за Су-57.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!