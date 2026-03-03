Норвежские истребители сопроводили «Русских витязей» над Баренцевым морем

Норвежские истребители пятого поколения F-35A сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

По его данным, Ту-95МС летели в сопровождении истребителей четвертого поколения Су-35 из пилотажной группы «Русские витязи».

Издание отмечает, что Су-35, входящие в состав «Русских витязей», как правило, используются для демонстрационных полетов на авиасалонах и военных парадах, а не для сопровождения стратегической авиации.

В январе издание писало, что российский истребитель Су-35 превзошел самолеты F-16 и Mirage, поставленные украинским войскам, в ходе боев на территории Украины. Журналисты отметили, что истребителям, находящимся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), приходится летать на минимальных высотах за линией фронта, иначе воздушные судна могут стать целью российского самолета. По данным MWM, что Су-35 уничтожили в воздушных схватках больше целей, чем любой другой российский истребитель.

