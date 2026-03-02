Рютте высказался о возможном участии НАТО в операции в Иране

Рютте: силы альянса не будут принимать участие в операции США и Израиля в Иране

Европа выражает поддержку военной кампании, проводимой США и Израилем на территории Ирана, но при этом исключает прямое участие сил НАТО в данной операции. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си.

«Нет, это явно кампания, во главе которой стоят Соединенные Штаты и Израиль», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Он также заявил, что Иран, по его мнению, представляет опасность для своих соседей, европейских стран и Украины. Именно поэтому, по словам генсека НАТО, европейские лидеры «искренне приветствуют» удары, наносимые по Ирану.

Рютте уточнил, что НАТО не планирует прямого участия в военных действиях, направленных против Ирана.

В ходе интервью Рютте затронул и роль американского президента Дональда Трампа в текущей военной кампании, отметив, что он является «лидером свободного мира» и делает «нашу общую безопасность более прочной».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран нанес удар по базе НАТО в Кувейте.