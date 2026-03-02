Иран использовал новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, тип взрывчатого вещества в боеголовках иранских ракет изменился, и атаки Ирана в последние дни отличаются от 12-дневной войны как по объему, так и по качеству. В частности, боеголовка весом 500 килограммов эквивалентна прежним боеголовкам весом в одну тонну.

2 марта телеканал CNN сообщил, что США применяют беспилотники, эсминцы, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты Tomahawk для ударов по Ирану.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне началась паранойя из-за ответных действий Ирана.