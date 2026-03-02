В Катаре иранские дроны атаковали энергообъекты

Два иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали энергообъекты в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны в социальной сети Х.

«Один беспилотник был нацелен на резервуар для воды, принадлежащий электростанции в Месаиде, другой — на энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан, принадлежащий QatarEnergy», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что последствия атаки оценят профильные службы. Официальное заявление по инциденту опубликуют позднее.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее политолог объяснил атаку США на Иран планами Трампа ослабить Россию и Китай.