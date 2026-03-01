Израиль намерен усилить удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении активизировать атаки на Иран в ближайшем будущем и распорядился продолжать военную кампанию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я дал указания по продолжению кампании. Вчера мы убили Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», — заявил премьер еврейского государства в видеообращении.

Оно было записано на крыше комплекса министерства обороны в Тель-Авиве после встречи с ключевыми фигурами в сфере безопасности: министром обороны, начальником генштаба Армии обороны Израиля и главой «Моссада».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США планируют наращивать интенсивность военных ударов по территории Ирана.