Российские средства ПВО за сутки сбили более 200 украинских беспилотников

МО: средства ПВО за сутки уничтожили четыре снаряда HIMARS и 220 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 220 беспилотников самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были сбиты девять управляемых авиабомб и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 1 марта министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь над российскими регионами было уничтожено 27 украинских беспилотников. Средства ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших. На месте работали экстренные и специальные службы.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.