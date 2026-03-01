Российские военные за месяц сбили почти 6 тыс. дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за прошедший месяц ликвидировали не менее 5 989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ.

«Наибольшее количество беспилотников сбили 11 и 23 февраля, 458 и 51 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершили на европейскую часть России», — сказано в материале.

Утром 1 марта министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь над российскими регионами было уничтожено 27 украинских беспилотников. Средства ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями, еще один — над Ростовской областью.

Накануне на нефтеперерабатывающем заводе в Каневском районе Краснодарского края произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших. На месте работали экстренные и специальные службы.

Ранее российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины.