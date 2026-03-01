Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между Афганистаном и Пакистаном

Alemarah: на границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые действия
Stringer/Reuters

Подразделения афганской армии вечером 28 февраля начали новую серию боевых операций против Пакистана. Об этом сообщил новостной портал Alemarah со ссылкой на официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки.

По данным издания, афганские пограничные силы атаковали пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев) в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Торхам в провинции Нангархар. В ходе этой операции четверо пакистанских солдат были ликвидированы, а блокпосты противника разрушены, сообщил Фаруки.

Афганский государственный телеканал RTA сообщил, что в район Торхама перебрасывается «свежее» подкрепление для продолжения боевых действий.

27 февраля Вооруженные силы Афганистана начали военную операцию против Пакистана. По данным афганского телеканала TOLO News, бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. Пакистан подтвердил боестолкновения, заявив, что силы безопасности страны ответили на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов (движение внесено в список террористических организаций). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник Ходаренок спрогнозировал, чем может завершится конфликт Пакистана с талибами.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!