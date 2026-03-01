СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между Афганистаном и Пакистаном

Alemarah: на границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые действия

Подразделения афганской армии вечером 28 февраля начали новую серию боевых операций против Пакистана. Об этом сообщил новостной портал Alemarah со ссылкой на официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки.

По данным издания, афганские пограничные силы атаковали пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев) в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Торхам в провинции Нангархар. В ходе этой операции четверо пакистанских солдат были ликвидированы, а блокпосты противника разрушены, сообщил Фаруки.

Афганский государственный телеканал RTA сообщил, что в район Торхама перебрасывается «свежее» подкрепление для продолжения боевых действий.

27 февраля Вооруженные силы Афганистана начали военную операцию против Пакистана. По данным афганского телеканала TOLO News, бои идут в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика, расположенных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы двух государств. Пакистан подтвердил боестолкновения, заявив, что силы безопасности страны ответили на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов (движение внесено в список террористических организаций). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

