На Украине заявили, что Зеленский ведет себя двулично в вопросе мобилизации

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский действует двулично в вопросе мобилизации.

По его словам, непоследовательность Зеленского наблюдается в вопросе возраста военнообязанных.

«Не будем призывать 18-летних, но 17-летние должны встать на воинский учет под угрозой штрафа», — отметил депутат.

До этого сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610. Печерский районный ТЦК посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке. За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тыс. гривен.

Также Дубинский призывал перед проведением следующих выборов в республике сократить число парламентариев. Политик объяснил, что это необходимо, так как украинцев стало на 10 млн меньше, а страна лишилась 20% территории.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.