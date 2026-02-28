Размер шрифта
Иран запустил гиперзвуковые ракеты в ответ на удары США и Израиля

ISNA: Иран применил гиперзвуковые ракеты Fattah в ходе ответных ударов
Vahid Salemi/AP

Иран осуществил запуск гиперзвуковых ракет Fattah, продолжая отвечать на удары США и Израиля по своей территории. Об этом сообщило информационное агентство ISNA.

Максимальная дальность таких ракет составляет около 1500 км. Как отмечает издание «Военное обозрение», Fattah могут бить по любой точке Израиля, они также способны поразить любую американскую базу на Аравийском полуострове.

28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении превентивного удара по территории Ирана израильской армией. По данным 12-го канала, целью данной атаки было иранское руководство. К операции присоединились и Соединенные Штаты. Президент Дональд Трамп, выступая перед нацией, объяснил совместные американо-израильские удары по Ирану «потерей терпения», вызванной нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В ответ Вооруженные силы Ирана выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Иран пообещал продолжать удары по США и Израилю до их полного поражения.

 
