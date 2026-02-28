Российские войска за сутки сбили более трех сотен дронов ВСУ

МО: ВС РФ за сутки сбили 315 украинских дронов, ракету «Фламинго» и восемь бомб

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили более 300 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Всего с начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 118 121 дрона.

По данным ведомства, также ВС РФ за сутки нейтрализовали восемь управляемых авиационных бомб и одну крылатую ракету большой дальности «Фламинго». Кроме того, были уничтожены 10 снарядов от произведенной в США реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 28 февраля российское министерство обороны заявило, что в течение ночи над территорией РФ перехватили 97 украинских беспилотников самолетного типа. В Крыму сбили 40 летательных аппаратов, в Брянской области — 22, в Белгородской области — 16. Еще 10 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря, четыре — в Краснодарском крае. По две воздушные цели нейтрализовали в Калужской и Курской областях, одну — в Тульской области.

Ранее танкисты ВС РФ начали применять антидроновые «медузы».