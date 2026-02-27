В районе Запорожской АЭС ввели локальный режим тишины

Локальный режим тишины ввели в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) для ремонта линии электропередачи (ЛЭП) «Ферросплавная-1», получившей повреждения в результате ударов со стороны украинских войск. Об этом журналистам сообщил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, режим тишины начал действовать в 7:00.

«Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты «Росатома», приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС (тепловой электростанции. — «Газета.Ru») и линии «Ферросплавная», которые были повреждены 10 февраля <...>. Сами работы по времени займут не менее недели», — рассказал специалист.

Лихачев обратил внимание, что подачу электроэнергии для собственных нужд АЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередачи. Выход из строя одной из этих ЛЭП ставит под вопрос безопасную эксплуатацию атомных энергоблоков, которые находятся в режиме «холодный останов».

«За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ», — подчеркнул гендиректор корпорации.

20 февраля газета «Известия» со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщила, что Запорожская АЭС в настоящее время получает электроснабжение по линии «Днепровская». Данная ЛЭП обеспечивает функционирование ключевых систем ядерной безопасности.

Ранее Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию одного из энергоблоков.