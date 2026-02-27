Размер шрифта
Опубликовано видео удара авиабомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Константиновке

Применение трехтонной авиабомбы (ФАБ-3000) по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение пункта временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 в населенном пункте Константиновка», — говорится в сообщении.

На кадрах виден момент падения снаряда. Камеры засняли крупный взрыв и ударную волну.

18 февраля эксперт Вооруженных сил Украины по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. По его словам, такие БПЛА стали применяться чаще. «Флеш» отметил, что это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дрона.

В начале года в главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили о применении российскими войсками для атак на Украину новые реактивные беспилотники «Герань-5».

Ранее мощные прилеты ФАБов по ВСУ в Сумской области сняли на видео.

 
