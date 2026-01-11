В ГУР Украины заявили, что ВС РФ впервые применила новые дроны «Герань-5»

Российские войска в начале 2026 года впервые применили для атак на Украину новые реактивные беспилотники «Герань-5». Об этом заявило главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Telegram-канале.

Дрон имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций «Гераней», он выполнен «по нормальной аэродинамической схеме», при этом большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

Дрон использует 12-канальную систему спутниковой навигации «Комета», трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивный двигатель Telefly, аналогичного тому, что применяется на БПЛА «Герань-3», однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

По данным ГУР, Россия прорабатывает варианты применения «Герань-5» с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса «воздух-воздух» Р-73 для противодействия украинской авиации.

Ранее ВСУ получили новейшие зенитные установки для борьбы с дронами.