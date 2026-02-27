Размер шрифта
В двух регионах России отменена ракетная опасность

В Башкирии и Пермском крае отменили режим ракетной опасности
Shutterstock/Wirestock Creators

В Башкирии отменен режим ракетной опасности. Об этом написал в Telegram-канале председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

О его введении чиновник сообщил в 14:04. Чуть больше чем через час режим был отменен.

Ракетная опасность с 13:11 действовала и в Пермском крае. В 15:36 министерство территориальной безопасности региона заявило об отмене этого режима.

Он действовал также и в Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Удмуртия, Татарстан, Башкирия и Чувашия. Последний регион пытались атаковать две украинские ракеты. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны, вторая сменила курс.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения БПЛА.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

 
