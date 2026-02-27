Курск подвергся атаке украинских беспилотников

Хинштейн: дроны ВСУ атаковали Курск, в одном из районов есть пострадавшие

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Курск, предварительно, в результате удара в одном из районов есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие», — написал он.

По словам Хинштейна, в настоящее время власти уточняют информацию об инциденте. На место происшествия по поручению губернатора направился глава Курска Евгений Маслов.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника в регионе. По данным главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Утром 27 февраля украинские дроны атаковали Тульскую область. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в регионе.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.