Пентагон решил использовать ИИ для поиска слабых мест у Китая

Пентагон намерен создать новые инструменты на основе искусственного интеллекта для автоматического сбора разведданных об инфраструктуре Китая и поиска уязвимостей в электронных системах КНР. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами военного ведомства.

По их словам, по этому вопросу уже состоялись переговоры с рядом ведущих компаний в сфере ИИ о заключении партнерских соглашений. Предполагается, что разрабатываемые киберинструменты должны будут автоматически проводить разведку в отношении электросетей, коммунального сектора и чувствительных сетей не только Китая, но и других вероятных противников.

ИИ, который собирается использовать Пентагон, будет находить уязвимости в программном обеспечении электронных систем, которые в случае конфликта можно будет использовать для их подрыва и более эффективного внедрения. Полученные таким образом разведданные планируется применять при планировании военных действий, поясняет FT.

Пока неясно, какие компании примут участие в этой инициативе. Недавно Пентагон уже заключил контракт с xAI Илона Маска на использование Grok. Кроме того, Минобороны США потребовало от компании Anthropic, чью нейросеть Claude использовало при планировании операции в Венесуэле, предоставить военным неограниченный доступ, пригрозив в противном случае лишением контрактов и срывом цепочек поставок.

Ранее Пентагон решил внедрить чат-боты для оптимизации работы.