На подлете к Москве сбили 12 беспилотников

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 12
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

«Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Собянин также сообщал об уничтожении еще девяти дронов в течение дня.

Несколькими часами ранее глава Истры Татьяна Витушева предупредила жителей Подмосковья об угрозе атаки украинскими беспилотниками. Она напомнила жителям о необходимых мерах безопасности, а также предупредила их об ответственности за съемку работы ПВО. Глава округа отметила, что от этого зависит безопасность людей.

В ночь на 26 февраля глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в Чебоксарах и Чебоксарском округе введен режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования после атаки дронов 18 февраля. Обстановка на территории Чебоксарского муниципального округа и городского округа город Чебоксары признана чрезвычайной и имеет межмуниципальный характер.

Ранее над Ираном пропал дорогой беспилотник США.

 
