Новый российский дрон проходит испытания в зоне СВО

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сибирячок-5» проходит апробацию в российских подразделениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказали ТАСС в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

«Сибирячок-5» — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 км на высоте до 1 тыс. м. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины», — уточнил руководитель производства дронов «Сибирячок-5» в компании «Гаскар».

Также он отметил, что БПЛА может нести на себе максимальную полезную нагрузку до 4 кг.

Предшественник данного аппарата «Сибирячок-4» стал массово поставляемым дроном в войска, подчеркнули в Народном фронте. Речь идет о 16 тыс. изделий. В настоящее время последняя модель проходит апробацию малыми группами в специальных подразделениях. По плану серийные поставки должны начаться уже в 2026 году.

До этого новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне спецоперации.

Несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым. Кроме того, пусковую установку адаптировали для увеличенного боекомплекта.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».