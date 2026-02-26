Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Новый российский дрон проходит испытания в зоне СВО

Российский дрон «Сибирячок-5» отправили на испытания в зону СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сибирячок-5» проходит апробацию в российских подразделениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказали ТАСС в Народном фронте, «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

«Сибирячок-5» — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 км на высоте до 1 тыс. м. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины», — уточнил руководитель производства дронов «Сибирячок-5» в компании «Гаскар».

Также он отметил, что БПЛА может нести на себе максимальную полезную нагрузку до 4 кг.

Предшественник данного аппарата «Сибирячок-4» стал массово поставляемым дроном в войска, подчеркнули в Народном фронте. Речь идет о 16 тыс. изделий. В настоящее время последняя модель проходит апробацию малыми группами в специальных подразделениях. По плану серийные поставки должны начаться уже в 2026 году.

До этого новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне спецоперации.

Несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым. Кроме того, пусковую установку адаптировали для увеличенного боекомплекта.

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!