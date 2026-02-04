В зоне СВО начали применять новейший противодроновый комплекс «Гермес»

Новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Гермес» начали применять в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в НПО «Кайсант».

По информации разработчика, несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым.

Кроме того, пусковую установку адаптировали для увеличенного боекомплекта — теперь она рассчитана не на три, а на пять выстрелов. Комплекс предназначен для поражения низколетящих беспилотных летательных аппаратов и вертолетов.

Комплекс «Гермес» может поражать танки и бронетехнику на дальности до 100 километров. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тыс. метров в секунду и обладает высокой точностью поражения.

До этого на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции начали применять новые российские беспилотные летательные аппараты повышенной грузоподъемности «Упырь-18».

Ранее в зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок».