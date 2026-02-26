Пистолет-пулемет ППК-20 приняли на вооружение в органы внутренних дел России

«Калашников»: модернизированный по опыту СВО ППК-20 приняли на вооружение в ОВД

Модернизированный с учетом опыта специальной военной операции (СВО) пистолет-пулемет ППК-20 поступил на вооружение в органы внутренних дел (ОВД) России. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что специалисты улучшили тактико-технические и эргономические характеристики оружия. Основным патроном для модели является бронебойный 7Н21, при этом пистолет-пулемет может использовать большинство патронов калибра 9×19 как российского, так и зарубежного производства.

Концерн назвал пистолет-пулемет самым технологичным ППК «с надежностью и эргономикой современного АК-12 в субкомпактном форм-факторе».

В конце января «Калашников» сообщил, что в 2026 году намерен увеличить производство боевого стрелкового оружия. Основной рост производства коснется изделий, которые крайне востребованы в зоне военных действий. Речь идет об укороченном автомате АК-12К, снайперской винтовке Чукавина и другом оружие.

До этого обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заявил, что персонажу романов британского писателя Яна Флеминга и фильмов по их мотивам Джеймсу Бонду едва ли подошел бы российский пистолет-пулемет ППК-20 из-за его габаритов. Автор отметил, что ППК-20 является оружием настоящего бойца спецподразделения, а не шпиона в смокинге.

Ранее сообщалось, что «Калашников» запустит серийный выпуск разведывательных дронов.