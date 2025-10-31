На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» запустит серийный выпуск разведывательных дронов

Лушников: «Калашников» начнет серийный выпуск дронов «Голиаф» и «Каракурт»
true
true
true
close
Depositphotos

Концерн «Калашников» в ближайшее время готов начать серийное производство разведывательных дронов «Голиаф» и «Каракурт». Об этом сообщил журналистам гендиректор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет подготовка производства и подготовка к выполнению производственной программы.

«Это наша инициативная разработка, они успешно апробируются в зоне спецоперации и по результатам отгрузки мы их будем дальше развивать и дорабатывать, — сказал Лушников.

Он отметил, что со стороны заказчика наблюдается серьезный интерес, почему дроны постоянно представляются концерном на международных выставках.

Дроны «Голиаф» и «Каракурт» — квадрокоптеры, которые предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, захвата и слежения за целью по команде оператора. В случае потери сигнала дроны разворачиваются и летят на базу до возобновления устойчивой связи. Такие дроны удобно использовать в условиях плотной застройки благодаря своим небольшим размерам.

Ранее «Калашников» сообщил об увеличении производства снайперских винтовок СВДС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами