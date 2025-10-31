«Калашников» запустит серийный выпуск разведывательных дронов

Концерн «Калашников» в ближайшее время готов начать серийное производство разведывательных дронов «Голиаф» и «Каракурт». Об этом сообщил журналистам гендиректор концерна Алан Лушников, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет подготовка производства и подготовка к выполнению производственной программы.

«Это наша инициативная разработка, они успешно апробируются в зоне спецоперации и по результатам отгрузки мы их будем дальше развивать и дорабатывать, — сказал Лушников.

Он отметил, что со стороны заказчика наблюдается серьезный интерес, почему дроны постоянно представляются концерном на международных выставках.

Дроны «Голиаф» и «Каракурт» — квадрокоптеры, которые предназначены для ведения воздушной разведки в любое время суток, захвата и слежения за целью по команде оператора. В случае потери сигнала дроны разворачиваются и летят на базу до возобновления устойчивой связи. Такие дроны удобно использовать в условиях плотной застройки благодаря своим небольшим размерам.

Ранее «Калашников» сообщил об увеличении производства снайперских винтовок СВДС.