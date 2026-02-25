Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покидать правый берег Днепра. Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонский вестник».

«Противник потихоньку покидает Антоновку», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ приняли решение покинуть свои позиции на правом берегу Днепра, поскольку там не осталось ни одного места, где можно было бы укрыться. Пустующие пункты временной дислокации, оставшиеся после ухода украинских бойцов, выжигают операторы 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр».

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска успешно продвигаются вперед, взламывая оборону противника. В свою очередь украинские формирования, как указал глава государства, отступают на всей линии боевого соприкосновения.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По оценкам военных экспертов, на данный момент под контролем российским военных находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются по сей день. Армия России наступает, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее стало известно, что 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в блиндажи в Сумской области.