«Сын Орешника»: в РФ создают ракету, способную долететь до Лондона за 8 минут

Россия создает «неудержимую» гиперзвуковую ракету, превосходящую по боевым характеристикам «Орешник». Как пишет издание Daily Star, она будет способна долететь до Лондона за восемь минут.

По информации авторов материала, перспективная система сможет нести сразу восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до 30 метров.

До этого полковник в отставке Виктор Баранец назвал новую российскую разработку «сыном Орешника». По его словам, ракета получит усовершенствованные системы наведения — инженеры стремятся довести точность попадания до нулевого отклонения, сообщил военный. Он отметил, что это сделает оружие более эффективным не только против украинских объектов, но и для возможного воздействия на страны Запада. Официального подтверждения создания новой ракеты пока не было.

В начале февраля Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что американские спутники Planet Labs якобы смогли сфотографировать самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник». По информации журналистов, в кадр попали установки на аэродроме Кричев-6 в Могилевской области, которые были поставлены Белоруссии в прошлом году.

