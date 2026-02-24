Размер шрифта
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус
Украинские беспилотники атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты нанесли целенаправленный удар дронами – камикадзе по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в поселке Белая Березка Трубчевского района», — написал он, подчеркнув, что в результате атаки никто не пострадал.

При ударе был поврежден автобус.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Накануне под украинский удар попала школа в селе Новая Погощь.

Утром 24 февраля украинский беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации дрона пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».

Ранее появилось видео с пожаром из атакованной дронами ВСУ Ухты.
 
