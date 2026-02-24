В Иране у дипломата из Нидерландов конфисковали модем Starlink

ISNA: модем Starlink был конфискован из чемодана дипломата из Нидерландов в Иране

Модем Starlink и спутниковый телефон были конфискованы из чемодана дипломата из Нидерландов, прибывшего в Иран. Об этом сообщает агентство ISNA.

Утверждается, что чемодан дипломата был конфискован в иранском аэропорту после отказа проверить его в интроскопе. После выхода первого дипломата, его коллега обратился с просьбой забрать чемодан, в котором были модем Starlink и спутниковый телефон.

Агентство напомнило, что владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение.

В феврале газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран порядка 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети. По данным издания, это было сделано для того, чтобы помочь противникам иранских властей обходить интернет-блокировки.

Ранее сообщалось, что Иран мог испытать российскую систему против спутников Starlink.