Американские СМИ рассказали о создании Россией межконтинентального истребителя

Россия стала первой страной в мире, создавшей межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, которым можно считать самолет Су-34. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на сегодняшний день считается самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире. Авторы подчеркивают, что по дальности полета он сопоставим с некоторыми стратегическими бомбардировщиками, и это дает ему оперативную гибкость для выполнения различных задач — от длительного патрулирования до глубокого проникновения в тыл противника.

По данным MWM, Су-34, созданный на платформе истребителя Су-27, обладает характеристиками, выходящими за рамки своего класса. Как пишет издание, дальность полета машины на внутреннем топливе достигает пяти тысяч километров — это всего на 500 км меньше порога межконтинентальной дальности.

Авторы материала также обращают внимание на многофункциональность Су-34. Помимо ударных функций, самолет способен вести глубокую воздушную разведку: оснащение специальными контейнерами с оборудованием позволяет ему выполнять разведывательные миссии на значительном удалении от базы.

В ноябре прошлого года госкорпорация «Ростех» со ссылкой на данные Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила, что российские военные получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что Индия может заказать у России десятки истребителей пятого поколения.