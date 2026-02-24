Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Американские СМИ рассказали о создании Россией межконтинентального истребителя

MWM: Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик
Ростех

Россия стала первой страной в мире, создавшей межконтинентальный истребитель-бомбардировщик, которым можно считать самолет Су-34. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на сегодняшний день считается самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире. Авторы подчеркивают, что по дальности полета он сопоставим с некоторыми стратегическими бомбардировщиками, и это дает ему оперативную гибкость для выполнения различных задач — от длительного патрулирования до глубокого проникновения в тыл противника.

По данным MWM, Су-34, созданный на платформе истребителя Су-27, обладает характеристиками, выходящими за рамки своего класса. Как пишет издание, дальность полета машины на внутреннем топливе достигает пяти тысяч километров — это всего на 500 км меньше порога межконтинентальной дальности.

Авторы материала также обращают внимание на многофункциональность Су-34. Помимо ударных функций, самолет способен вести глубокую воздушную разведку: оснащение специальными контейнерами с оборудованием позволяет ему выполнять разведывательные миссии на значительном удалении от базы.

В ноябре прошлого года госкорпорация «Ростех» со ссылкой на данные Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила, что российские военные получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что Индия может заказать у России десятки истребителей пятого поколения.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!