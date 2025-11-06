На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные получили новую партию истребителей

ОАК передала Минобороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Валентин Капустин/РИА Новости

Российские военные получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех» со ссылкой на данные Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, истребители способны обеспечивать поражение наземных, надводных и воздушных целей, а также прикрытых средств противовоздушной обороны (ПВО). Оснащение авиации способно привести к значительным разрушениям с аэродрома базирования.

«Су-34 стал одним из символов ударной мощи российской фронтовой авиации», — сообщили представители компании.

По их мнению, самолет выделяется своей надежностью, дальностью полета и универсальным оснащением, начиная от бомб до высокоточных ракет. При этом в условиях боя истребитель способен в один момент уничтожать наземные цели и наносить выверенные удары по защищенным объектам. Военные летчики рассказали, что Су-34 достаточно востребованы на линии боевого соприкосновения и показали себя с лучшей стороны.

На данный момент инженеры продолжают работать над совершенствованием авиации с учетом требований, возникших в ходе спецоперации.

Незадолго до этого ОАК «Ростеха» передала Минобороны новые Су-35С, они отправились к местам несения службы.

Ранее Путин оценил работу «Рособоронэкспорта».

