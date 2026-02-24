Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что США не допустят передачу Украине ядерного оружия европейскими странами НАТО.

Незадолго до этого в Службе внешней разведки России заявили о работе Франции и Великобритании над предоставлением Украине ядерной бомбы. По данным ведомства, в Европе планируют замаскировать операцию под самостоятельную разработку украинцев.

По мнению Новикова, США едва ли одобрят расширение военных полномочий своих союзников по НАТО, поскольку это может ослабить влияние Вашингтона в процессе принятия ключевых решений. Новиков считает, что позиция Белого дома по вопросу об использовании Киевом дальнобойных вооружений для ударов по российской территории продиктована вовсе не симпатиями к Москве, а стремлением сохранить собственную стратегическую монополию. Эксперт подчеркнул, что в обозримом будущем пересмотра этой политики ожидать не стоит.

24 февраля бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов заявил, что Великобритания и Франция могут прекратить свое существование, если передадут Украине ядерное оружие.

