Армия

США разрабатывают облегченную версию танка Abrams

Облегченный американский танк Abrams М1Е3 будет готов к испытаниям в 2028 году
Mindaugas Kulbis/AP

США опережают на пять лет график создания облегченной модели танка Abrams М1Е3. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Вы никогда не догадаетесь, какая программа продвигается быстрее всех: это новый танк M1E3 Abrams, разработанный армией США. Представьте себе: разработка M1E3 Abrams опережает график на пять лет. Да, на пять лет. И это гибридная модель», — говорится в материале.

В то время как проекты противоракетной обороны «Золотой купол», разработка конструкции линкора и другие программы находятся на стадии проектирования, армия ускорила разработку танка M1E3 Abrams до уровня, подходящего для военного времени, отмечает телеканал.

По его информации, заслуга принадлежит начальнику штаба армии генералу Рэнди Джорджу и министру армии Дэну Дрисколлу. Это часть их усилий по ускорению реализации таких важных программ, как десантный конвертоплан МВ-75. Что касается танка, армия изучала варианты модернизации и следила за конфликтом на Украине.

Прототип M1E3 был представлен на Детройтском автосалоне в январе. Первый взвод новых боевых машин будет готов к испытаниям военными в 2028 году, добавил Fox News.

До этого в «Ростехе» заявили, что производители танков Abrams внедряют российские наработки.

Ранее в США раскритиковали российский танк Т-14 «Армата».
 
