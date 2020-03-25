Кошмар для НАТО: почему закрыли проект танка Т-95

Для сравнения, немецкая танковая пушка фирмы Rheinmetall L/44 и ее модернизированный вариант L/55 имеют калибр 120 мм. Эти орудия установлены на американских танках M1 Abrams (и всех его вариантах), на всех немецких танках Leopard 2 и практически на всех других танках в арсенале НАТО, а также на японских основных боевых танках Type 90 и южнокорейских боевых машинах K1A1.

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С танковыми пушками калибра 152 мм будет не только значительно увеличен радиус действия оружия, но и обеспечена большая гибкость боеприпасов и простота в снабжении снарядами, считают в The National Interest, поскольку 152 м — это основной артиллерийский калибр советской/российской полевой артиллерии.

В этом плане Т-95 мог бы потенциально использовать все боеприпасы: от гаубиц и пушек калибра 152 в дополнение к боеприпасам сугубо для танков, пишут авторы материала.

На самом деле это не так, и подобные заключения не то чтобы ошибочны, а в корне неверны, утверждают российские специалисты в области боевого применения танковых войск.

В дополнение к танковому орудию большого калибра, башня Т-95 была своего рода отправной точкой в советско-российской конструкции танка, продолжает The National Interest. Все советские/российские танки традиционно обладают небольшой высотой, «практически обнимая землю».

Делается все, чтобы уменьшить силуэт боевой машины, в том числе применяется приземистая и компактная башня. Однако T-95 обладал относительно высокой башней. Это объясняется и тем, что в ней надо было разместить орудие большого калибра.

Одно из преимуществ более высокой башни — в бою сам корпус может находиться за каким-либо укрытием. При этом открыты только башня и орудие, которое может вести огонь. Большинство танков НАТО, в частности, Абрамс М1, могут использовать подобные выгоды конструкции, так как их более уязвимый корпус находится вне поля зрения противника и защищен, к примеру, земляной насыпью.

По меньшей мере, подобные заключения издания The National Interest можно назвать ошибочными, сходятся во мнении российские танкисты, опрошенные «Газетой.Ru».

Тем не менее, американское издание продолжает утверждать, что советские/российские танки, с другой стороны, не могут эффективно использовать подобное положение корпуса боевой машины. Поэтому советские танки, таким образом, были бы в невыгодном положении в оборонительной позиции. Вместе с тем предполагалось, что по большей части советские танкисты сражались бы в динамичных боях на относительно ровной местности, где укрытие корпуса танка будет не столь актуальным.

Предполагалось, что у Т-95 была бы более ранняя версия дизельного двигателя, используемого в настоящее время на Т-14 «Армата», что выводило эту силовую установку на уровень 1500 лошадиных сил, что также является отклонением от типичной советско-российской конструкции танка, в которой двигатель обычно имеет недостаточную мощность, считают в The National Interest.

Высокая мощность, по сравнению с мощностью большинства основных боевых танков третьего поколения, обусловлена большим снаряженным весом Т-95, который находился на уровне 55 т, что также является отходом от традиционной российской конструкции танка, чему способствует более легкая и транспортабельная броня, пишет американское издание. И эти утверждения российские танкисты, к слову, также оспаривают.

Хотя было построено всего несколько прототипов, некоторые конструктивные особенности, включая мощный двигатель, высокую башню с большими углами наклона броневых листов, в конечном итоге были включены в танк Т-14 «Армата», основной боевой танк нового поколения России.

Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он был бы грозным противником для войск НАТО, заключает The National Interest.

«Когда в Москве на параде Победы 9 мая 2015 года сенсационно появился новейший российский танк Т-14 «Армата», немало российских ветеранов танковых войск и танковой промышленности увидели в нем общие черты с экспериментальным танком Т-95, который был начат разрабатываться еще в советское время», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник танковых войск Виктор Мураховский.

Как отметил собеседник издания, история Т-95 началась с приказа Министерства оборонной промышленности СССР от 28 декабря 1988 года, которым задавалась тема опытно-конструкторской работы «Совершенствование-88» по созданию основного танка нового поколения. После развала СССР тема был возобновлена Указом президента РФ в 1993 году. Головным исполнителем стало «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения», структурное подразделение «Уралвагонзавода» в городе Нижний Тагил. В создании опытной машины объект 195 (позднее был присвоен индекс Т-95) участвовали сотни КБ и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

«Главным новшеством, реализованным в Т-95, была революционная компоновка: обитаемый отсек в корпусе (где размещался экипаж из трех человек), был изолирован от боевого отделения (где размещались боеприпасы и автомат заряжания пушки), вооружение монтировалось в необитаемой башне»,

— отметил Виктор Мураховский.

До этого все основные боевые танки мира имели так называемую классическую компоновку, ведущую свою родословную с 1917 года, с момента появления французского танка Reno FT-17. Главным недостатком классической компоновки является размещение экипажа в одном объеме с боеприпасами и топливом, что объясняет высокую летальность при пожарах и взрывах вследствие пробития броневой защиты или случайных происшествий.

«Новая компоновка Т-95 позволила радикально повысить защищенность экипажа и танка в целом при сохранении приемлемой массы, которая была на 10-15 т меньше, чем у основных танков западных стран. Для этого применялись средства пассивной защиты в виде многослойной композитной брони, динамической защиты и активной защиты в виде автоматически выстреливаемых по атакующему боеприпасу ОФ-снарядов», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Пожаро-взрыво-осколочно-радиационно защищенный обитаемый отсек (капсула) обеспечивал почти равную защиту экипажу со всех ракурсов и в разы повышал выживаемость экипажа на поле боя даже в случае пробития броневой защиты, особо отметил эксперт.

«Недаром компоновка перспективного танка «Армата» фактически унаследована от 195-го объекта», — подчеркнул Виктор Мураховский.

По словам эксперта, в целом, все ключевые компоненты Т-95 были новейшей разработки, что в некоторой степени объясняет перипетии в непростой судьбе этой машины.

«По огневой мощи новая 152-мм гладкоствольная пушка 2А83 по своим характеристикам превосходит все, что было у нас и что сегодня есть в мире», — особо отметил специалист.

По его словам, поначалу были определенные шероховатости, поскольку надо было выйти на очень высокие параметры по крешерному давлению, начальной скорости бронебойного подкалиберного снаряда. Любая техника требует доводки, и в новой пушке поначалу не удавалось вписаться в требования по живучести ствола, но в итоге работы орудие выдало все необходимые характеристики.

«Что касается поражающего действия, то здесь совместная работа свердловских конструкторов-артиллеристов и боеприпасников московского Научно-исследовательского машиностроительного института позволила получить бронебойно-подкалиберный снаряд, с которым сегодня просто нечего сравнивать», — напомнил главный редактор «Арсенала Отечества».

Ничего равнозначного даже близко сейчас нет ни у нас, ни за рубежом. Когда говорят о защите самых совершенных современных зарубежных танков от кинетических боеприпасов, иногда называют завышенные цифры явно рекламного характера.

«Так вот, подкалиберный снаряд орудия Т-95 пробивает что реальную, что «рекламную» броню с огромным запасом. Те люди, которые видели результаты испытаний, получали глубочайшее впечатление от возможностей пушки», — рассказал Виктор Мураховский.

По его словам, управляемый снаряд для Т-95 обладает огромной пробивной способностью, большой дальностью, возможностью наведения по внешнему целеуказанию, что открывает принципиально новые направления огневого поражения за пределами прямой видимости.

Как рассказал собеседник издания, замысел создания многоканальной системы управления огнем (СУО) был очень смелым, прорывным в техническом смысле. Планировалось почти полностью автоматизировать всю работу прицельного комплекса, вплотную подбираясь к роботизации процессов прицеливания, синтезировать единое изображение, выбирая опорные каналы в зависимости от погодных и иных условий. Это обеспечивало круглосуточность и всепогодность работы СУО с примерно равной эффективностью, его устойчивость к постановке помех в разных диапазонах.

«Напомню, что сегодняшние самые современные системы управления огнем танков и другой бронетехники обеспечивают работу круглосуточно, но не обладают свойством всепогодности и резко снижают эффективность в условиях помех», — отметил Виктор Мураховский.

Поскольку в определенный момент вероятные сроки реализации требований к СУО в полном объеме отодвигались очень далеко и стали тормозить выход машины на финишный этап, комплекс был несколько упрощен и в таком виде успешно прошел испытания. По своим характеристикам он не уступает передовым мировым разработкам настоящего времени, подчеркнул собеседник издания.

По словам эксперта, подвижности перспективного танка уделялось большое внимание, по всем основным параметрам она значительно превышала показатели машин предыдущего поколения. Сейчас уже не секрет, что был выбран вариант челябинского двигателя, который известен как А-85-3. По трансмиссии с гидрообъемной передачей первоначально были проблемы по надежности, но и они были успешно преодолены. Машины отходили многие тысячи километров и в плане работы силовой установки с трансмиссией укладывались в заданные требования.

Что касается ходовой части, то подвеска и другие элементы рассчитывались на повышенные скорости передвижения по пересеченной местности, в том числе за счет роботизации некоторых процессов.

Как рассказал собеседник издания, новый танк Т-95 успешно проходил государственные испытания и все технические вопросы его создания были практически решены. К сожалению, российское министерство обороны отказалось от продолжения работ по объекту 195 и прекратило их финансирование. Большинство технических решений перетекло в танк Т-14 «Армата».

«Почему закрыли проект Т-95? На мой взгляд, его посчитали слишком дорогим и несвоевременно суперсовременным, если можно так выразиться. То есть, поддержание военно-технического уровня наших танков, сопоставимого с лучшими зарубежными танками, можно было обеспечить сравнительно дешевыми мероприятиями по модернизации имеющегося парка Т-72, Т90, Т-80. Т-95 перекрыл бы военно-технический уровень конкурентов в разы, но задорого», — подвел итог главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.