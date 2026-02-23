В США раскрыли опасения насчет ответа Ирана на возможные удары

NYT: США опасаются атаки союзников Ирана на свои посольства и базы в регионе

США опасаются, что Иран в качестве ответа на удар по своей территории может попросить поддерживаемые им группировки атаковать американские объекты в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей западных служб безопасности.

По данным журналистов, сейчас свидетельств о подготовке подобных планов нет. Однако, как отметили источники, разведка начала перехватывать все больше сообщений от проиранских групп и движений, что может свидетельствовать о координации возможных атак.

Издание уточнило, что в рамках ответных мер Иран может попросить йеменских хуситов возобновить удары по судам в Красном море, а спящие ячейки «Хезболлы» — атаковать военные базы США или посольства.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран ударит по американским военным базам в регионе в случае атаки со стороны США. В то же время глава ведомства подчеркнул, что дипломатическое решение вопроса по иранскому атому достижимо.

