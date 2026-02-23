Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В США раскрыли опасения насчет ответа Ирана на возможные удары

NYT: США опасаются атаки союзников Ирана на свои посольства и базы в регионе
Виталий Невар/РИА Новости

США опасаются, что Иран в качестве ответа на удар по своей территории может попросить поддерживаемые им группировки атаковать американские объекты в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей западных служб безопасности.

По данным журналистов, сейчас свидетельств о подготовке подобных планов нет. Однако, как отметили источники, разведка начала перехватывать все больше сообщений от проиранских групп и движений, что может свидетельствовать о координации возможных атак.

Издание уточнило, что в рамках ответных мер Иран может попросить йеменских хуситов возобновить удары по судам в Красном море, а спящие ячейки «Хезболлы» — атаковать военные базы США или посольства.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран ударит по американским военным базам в регионе в случае атаки со стороны США. В то же время глава ведомства подчеркнул, что дипломатическое решение вопроса по иранскому атому достижимо.

Ранее в Иране назвали обязательные условия для нового соглашении с США.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!