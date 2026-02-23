Размер шрифта
В РСТ рассказали, сколько российских туристов могут находиться в Мексике

РСТ: в Мексике, где произошли беспорядки, могут находиться до 5 тыс. туристов РФ
Luis Cortes/Reuters

В настоящее время в Мексике, где проходят беспорядки, могут находиться порядка 3,5-5 тысяч российских туристов. Большинство из них — это самостоятельные туристы, пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдаханов.

«По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5–5 тысячи российских туристов. Примерно 65–75% — это самостоятельные путешественники, остальные — клиенты организованных туров», — пояснил он.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

Утром в воскресенье в муниципалитете региона Тапальпа прошла федеральная операция. В ответ на действия силовиков члены наркокартеля перекрыли автомобильные трассы. В столице штата Гвадалахаре, Тале, Тапальпе и курортной Пуэрто-Вальярте были зафиксированы случаи поджогов машин и блокировки дорог.

Ранее посольство РФ выступило с призывом к россиянам из-за беспорядков в Мексике.
 
