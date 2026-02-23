Размер шрифта
ВСУ борются с российскими беспилотниками с помощью ножниц

Business Insider: ВСУ ведет борьбу с дронами России, перерезая ножницами кабели
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за огромного количества БПЛА в зоне проведения спецоперации (СВО) начали перерезать оптоволоконные кабели управления, что приводит к уничтожению не только российских, но и собственных беспилотников. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на украинских военных.

В публикации говорится, что небона фронте настолько насыщено дронами, что бойцы ВСУ в панике не могут различить, где чьи кабели и кидаются перерезать все провода от БПЛА. Операторы РЭБ во время военных действий также не разбирают собственный это сигнал или противника и глушат все сигналы подряд.

«Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения: если есть хоть малейшее сомнение, БПЛА моментально объявляется вражеским», — отмечается в публикации.

Для этого украинские военные используют ножницы, тактические ножи и другие режущие инструменты.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил в интервью французской газете Le Monde, что российская армия на фронте имеет преимущество над ВСУ в воздухе из-за применения корректирующих авиабомб, а также баллистических и гиперзвуковых ракет.

По словам генерала, сейчас каждая из сторон ежедневно использует от шести до восьми тысяч FPV-дронов, «помимо сотен разведывательных беспилотников для управления и контроля огня». И это, отметил он, изменило «психологию» боевых действий.

Ранее российские средства ПВО ночью сбили более 150 беспилотников.
 
