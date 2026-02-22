Группировка войск «Центр» нанесла удары по технике и бойцам украинского «Азова»

Подразделения группировки российских войск «Центр» нанесли удары по месту скопления техники и личного состава бригады спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что военнослужащим страны в ходе боевых действий удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

«[Бойцы группировки «Центр»] нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады спецназначения «Азов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что ударам также подверглись места скопления личного состава и техники четырех бригад Национальной гвардии Украины.

15 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Тогда он заявил, что наиболее упорные бои идут в зоне ответственности этой группировки. Как сказал генерал армии, соединения «Центра» развивают наступление на Добропольском направлении.

Ранее подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике.