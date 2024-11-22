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Лавров рассказал, на каком языке говорят украинские военные на фронте

Лавров: большинство украинцев на передовой разговаривают на русском

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Большинство украинских военных на передовой разговаривают на русском языке. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с молодым активом Белоруссии, передает ТАСС.

По мнению министра, на Украине действуют законы, которые нацелены на истребление русского языка в образовании, СМИ, культурной сфере и просто в повседневной жизни.

«На передовой линии подавляющее большинство украинцев разговаривают на русском языке. То есть насильно устраивают (власти Украины. — прим. «Газета.ру») такой лингвистический геноцид», — сказал Лавров.

До этого Лавров заявлял, что, запрещая русский язык, украинские власти пытаются сломать свой народ, ведь даже бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) удобнее общаться на русском языке.

В ноябре стало известно, что треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Ранее Владимир Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.

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