Лавров рассказал, на каком языке говорят украинские военные на фронте

Большинство украинских военных на передовой разговаривают на русском языке. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с молодым активом Белоруссии, передает ТАСС.

По мнению министра, на Украине действуют законы, которые нацелены на истребление русского языка в образовании, СМИ, культурной сфере и просто в повседневной жизни.

«На передовой линии подавляющее большинство украинцев разговаривают на русском языке. То есть насильно устраивают (власти Украины. — прим. «Газета.ру») такой лингвистический геноцид», — сказал Лавров.

До этого Лавров заявлял, что, запрещая русский язык, украинские власти пытаются сломать свой народ, ведь даже бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) удобнее общаться на русском языке.

В ноябре стало известно, что треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Ранее Владимир Путин признал русский язык фундаментальной ценностью России.