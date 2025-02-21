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Пасынок Сырского заявил, что главком ВСУ с трудом говорит по-украински

Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отчим плохо говорит по-украински
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Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами. В основном он использует в своей речи русский язык, заявил в интервью aif.ru пасынок генерала Иван Сырский.

«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — заявил Иван Сырский.

По словам пасынка генерала, для него мова — это заново выученный чужой язык. Главнокомандующий ВСУ занимается с несколькими репетиторами, чтобы повысить свой уровень украинского языка.

До этого приемный сын Сырского заявил, что главком украинской армии никогда не считал себя украинцем. По словам Ивана, его отчим часто критиковал украинские власти за политические решения и коррупцию. В младшем возрасте самого Ивана возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир. Пасынок Сырского подчеркнул, что тогда вся его семья считала себе русскими, и он никогда не слышал ни от кого плохого слова о России или Донбассе.

Ранее Иван Сырский рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию.

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