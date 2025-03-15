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В подполье заявили, что военные нацбата ВСУ минируют русскоязычных сослуживцев

РИА Новости: солдаты батальона «Айдар» минируют русскоязычных сослуживцев
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнослужащие националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) начали преследовать русскоязычных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устанавливать против них мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

«Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит не только до избиений и пыток, уже ставших привычными, но и до случаев минирования «Айдаром» позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами «Лепесток»», — говорится в сообщении.

По данным подполья, из-за подобных «воспитательных» мер на минах уже подорвались несколько русскоязычных бойцов ВСУ. Источник агентства добавил, что боевики «Айдара» не перестанут минировать позиции механизированной бригады до тех пор, пока среди солдат не прекратят использование русского языка как на службе, так и в тылу.

До этого украинский оператор БПЛА выследил и ликвидировал своих сослуживцев, которые сдались в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. По словам представителя силовых структур, дроновод ВСУ нашел автомобиль с пленными украинцами и атаковал «Ниву». При этом никто из российских бойцов не пострадал — они вовремя увидели беспилотник и успели скрыться.

Ранее украинский пленный рассказал об отказе ВСУ забирать раненых с поля боя.

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