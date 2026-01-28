В Москве прошла конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества»

В Первом казачьем университете (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) 27 января состоялась XVI научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Об этом сообщается на сайте Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством.

Конференция объединила священнослужителей, представителей казачества, органов власти, образования, культуры и молодежи. Основными темами стали сохранение духовно-нравственных ценностей казачества, поддержка соотечественников за рубежом и воспитание подрастающего поколения.

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл подчеркнул, что любая деятельность человека должна быть неразрывна с его нравственностью и с его духовностью.

«Только в этом случае может получиться настоящий человек, который будет гармонично развиваться интеллектуально, нравственно и духовно. <…> Результат такой внутренней работы мы часто можем увидеть в наших героях, казаках, участниках СВО. Они храбро сражаются, отдают свое здоровье, жизни. Но при этом они не теряют любовь к Отечеству, своим семьям, к Богу. Этот внутренний стержень у каждого казака внутри», — отметил он.

В приветствии председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества, помощника президента РФ Дмитрия Миронова подчеркивалось, что конференция стала «авторитетной площадкой для обмена практиками и поиска решений проблем, связанных с воспитанием в традициях казачества».

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила вклад Церкви в укрепление мужества и воли казаков.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов обратил внимание на неразрывную историческую связь церкви и казачества.

«История нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, где казачество и церковь шли рука об руку, Россия укреплялась и всегда побеждала», — отметил он

Работа конференции продолжилась по четырем секциям, посвященным взаимодействию Церкви и казачества, опыту молодежных организаций, духовно-нравственному воспитанию и роли казачьей культуры.