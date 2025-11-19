На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казаки стали частью мобилизационного резерва России

Атаман Кузнецов: на СВО с честью выполнили задачи уже более 47 тыс. казаков
Всероссийское Казачье Общество

Впервые в истории России Минобороны РФ и Всероссийское казачье общество заключили соглашение о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Кузнецов подчеркнул, что соглашение направлено на укрепление роли казачества в жизни страны и государства в целом. Также он напомнил о том, что казаки веками веков являются опорой страны.

«И сейчас мы усиливаем этот исторический статус. На специальной военной операции с честью выполнили задачи уже более 47 тыс. казаков, в том числе свыше 450 атаманов всех уровней. Сегодня на линии боевого соприкосновения несут службу более 18 тыс. казаков в составе 27 добровольческих казачьих подразделений и иных подразделений Министерства обороны РФ. Более пяти тыс. казаков удостоены государственных наград», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что деятельность казаков определяется не только спецоперацией. Российское казачество, по словам Кузнецова, ответственно выполняет задачи на государственной службе: охраняет государственную границу, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, помогает МВД и МЧС в экстренных случаях, бережет порядок, помогает отслеживать и уничтожать беспилотники.

После подписания соглашения список ответственных задач у казаков пополнится: теперь представители казачества будут привлечены к защите критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороне.

«Официальное привлечение казаков в мобилизационный людской резерв — еще один шаг к исполнению нашей святой миссии в служении Отечеству. Это шаг к тому, чтобы и после нашей Победы с гордостью и мужеством приносить пользу нашей великой Родине. Казакам России оказана великая честь, и мы с достоинством будем нести это служение и эту ответственность», — резюмировал Кузнецов.

