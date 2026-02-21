Размер шрифта
Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак дронов

Kyodo: Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак беспилотников
Павел Бедняков/РИА Новости

Правительство Японии в ходе пересмотра ключевых документов в сфере национальной безопасности внесет положение об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения массированных атак беспилотников. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Агентство напомнило, что в качестве основного средства борьбы с дронами рассматривается зенитный ракетный комплекс средней дальности «Тип-03», который способен поражать самолеты и крылатые ракеты. Однако в случае массированной атаки беспилотников этих возможностей может оказаться недостаточно.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити рассказала, что Япония собирается работать над укреплением потенциала в области безопасности и разведки. По ее словам, власти Японии планируют «совершенствовать возможности страны в области анализа разведданных, предотвращения кризисов, создать систему защиты национальных интересов».

В конце октября прошлого года Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике.
 
