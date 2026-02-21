Размер шрифта
В Ульяновской области отразили атаку БПЛА

Губернатор Русских: в Ульяновской области сбили украинский беспилотник
РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Алексей Русских.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Никаких повреждений имущества также не выявили.

«На месте работают спецслужбы. Место падения зафиксировано на территории Димитровграда», — отмечается в заявлении.

Русских добавил, что в данный момент на территории Ульяновской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. В аэропорту Баратаевка, расположенном в административном центре региона, ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

«Возможно отключение мобильного интернета», — предупредил губернатор.

21 февраля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в хуторе Никольский в Борисовском округе в результате атаки БПЛА пострадал мирный житель. Украинский беспилотник нанес удар по «Газели».

Как рассказал губернатор, мужчина получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила его в Борисовскую центральную районную больницу, врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Ранее в Удмуртии в результате атаки дронов пострадали 11 человек.
 
