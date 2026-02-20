Размер шрифта
Армия

На Украине таксисты начали сотрудничать с ТЦК

«Страна.ua»: украинские таксисты помогают ТЦК
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

На Украине таксисты начали сотрудничать с ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что в некоторых случаях автобус военкомата может приехать вместо заказанного такси, а иногда пассажира привозят на место, где его уже будут ждать сотрудники ТЦК.

13 февраля депутат Верховной Рады Федор Вениславский сообщил, что министерство обороны Украины разрабатывает законодательную инициативу, направленную на ужесточение ответственности за уклонение от мобилизации.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона граждан, а еще 200 тысяч украинцев самовольно оставили военную часть. Глава ведомства подчеркнул, что проблему «нельзя игнорировать», пообещал провести комплексный аудит и предложить «системное решение» вопроса, которое поможет «решить накопившиеся за годы проблемы».

Ранее российские силовики сообщили об ужесточении мобилизации на Украине.
 
