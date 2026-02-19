Размер шрифта
«Получат урок на всю жизнь»: эксперт о летающем госпитале в Жешуве

Военэксперт Липовой: офицеры НАТО в зоне СВО получат урок на всю жизнь
U.S. Marines/Global Look Press

Летающий госпиталь НАТО не случайно приземлился на аэродроме в польском Жешуве — у границы с Украиной. В западной ее части находится множество учебных центров, где западные офицеры и ветераны обучают украинских солдат. По одному из них, вероятно, пришелся удар Вооруженных сил России, сообщил в беседе с Tsargrad.tv председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Единственное, что, вероятно, в странах, откуда они (высокопоставленные офицеры НАТО. — «Газета.Ru») прибыли, скоро появятся некрологи и заголовки, что кто-то внезапно скончался от сердечного приступа и тому подобное. Но те, кто выжил и находится в тяжелом состоянии, получат урок на всю жизнь», — сказал Липовой.

Он напомнил, что самолеты Boeing 737 подобного типа садились на аэродром в Жешуве всего трижды за четыре года конфликта. И каждый раз они забирали раненых офицеров НАТО.

Накануне в Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин.

По данным сервиса Flightradar24, самолет, оборудованный 18 больничными койками, действительно прибыл в Жешув из Норвегии. Информация на сайте авиакомпании SAS подтверждает, что данный лайнер используется в рамках миссии на Украине.

Ранее премьер Польши заявил о готовности заминировать границу с Россией и Белоруссией.
 
