«Плодотворный удар»: эксперт о прибытии медицинского борта НАТО в Жешув

Военэксперт Баранец: медборт НАТО в Жешуве указывает на точный удар ВС РФ
U.S. Air Force

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой в интервью Tsargrad.tv прокомментировал прибытие в польский Жешув летающего госпиталя НАТО. Военный эксперт отметил, что самолеты Boeing 737 подобного типа садились на аэродром у западных границ Украины всего трижды за четыре года конфликта. И каждый раз они забирали раненых высокопоставленных офицеров.

«Два раза накрыли — один раз в Харьковской области крупный командный пункт, где тоже были американские генералы. Похоже, это результат еще одного плодотворного, не побоюсь этого слова, удара, за которым американцы и прислали этот самолет», — сказал Липовой.

Он напомнил, что на территории Западной Украины находятся различные учебные центры подготовки, где преподают ветераны и действующие офицеры стран НАТО.

Накануне в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин.

По данным сервиса Flightradar24, самолет, оборудованный 18 больничными койками, действительно прибыл в Жешув из Норвегии. Информация на сайте авиакомпании SAS подтверждает, что данный лайнер используется в рамках миссии на Украине.

Ранее в России напомнили Польше, благодаря кому она существует.
 
