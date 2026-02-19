Военэксперт Баранец: летающий госпиталь мог прибыть в Жешув за офицерами НАТО

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал необычную активность медицинской авиации стран НАТО на западных границах Украины. Он допустил, что летающие госпитали прибыли за высокопоставленными западными военными.

«Раненых американских военных — солдат и офицеров обычно сначала переправляют в польские госпитали, если еще польская медицина может им помочь, а потом уже дальше. <...> Но срочный прилет самолета такого типа, настоящего летающего госпиталя, говорит о том, что прибыли за крупными птицами», — сказал эксперт.

Баранец не исключает, что офицеров НАТО забрали после недавнего удара Вооруженных сил России по одному из крупных украинских штабов.

Накануне в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин.

По данным сервиса Flightradar24, самолет, оборудованный 18 больничными койками, действительно прибыл в Жешув из Норвегии. Информация на сайте авиакомпании SAS подтверждает, что данный лайнер используется в рамках миссии на Украине.

В феврале Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее аэропорты на юго-востоке Польши закрыли на фоне работы самолетов НАТО.