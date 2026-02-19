Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Военный эксперт объяснил, за кем мог прибыть в Жешув летающий госпиталь НАТО

Военэксперт Баранец: летающий госпиталь мог прибыть в Жешув за офицерами НАТО
Maciej Goclon/Fotonews/Global Look Press

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал необычную активность медицинской авиации стран НАТО на западных границах Украины. Он допустил, что летающие госпитали прибыли за высокопоставленными западными военными.

«Раненых американских военных — солдат и офицеров обычно сначала переправляют в польские госпитали, если еще польская медицина может им помочь, а потом уже дальше. <...> Но срочный прилет самолета такого типа, настоящего летающего госпиталя, говорит о том, что прибыли за крупными птицами», — сказал эксперт.

Баранец не исключает, что офицеров НАТО забрали после недавнего удара Вооруженных сил России по одному из крупных украинских штабов.

Накануне в польский город Жешув, известный как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии, прибыл медицинский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании SAS. На это обратил внимание российский военный обозреватель Борис Рожин.

По данным сервиса Flightradar24, самолет, оборудованный 18 больничными койками, действительно прибыл в Жешув из Норвегии. Информация на сайте авиакомпании SAS подтверждает, что данный лайнер используется в рамках миссии на Украине.

В феврале Минобороны России сообщило об уничтожении пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее аэропорты на юго-востоке Польши закрыли на фоне работы самолетов НАТО.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!